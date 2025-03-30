Ankaralılar Kocatepe Camii'nde Bayram Namazı Kıldı

Ankaralılar bayram namazında Kocatepe Camii'ni doldurdu

ANKARA - Ramazan Bayramının gelmesinin ardından Ankaralılar bayram namazı için Kocatepe Camii'ne geldi.

Ramazan Bayramının gelmesinin ardından Ankara'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Şehrin simge camilerinden olan Kocatepe Camii'nde vatandaşlar safları doldurdu. Namaz öncesinde camide sohbet verildi ve bayram namazının nasıl kılınacağı hatırlatıldı. Saat 07.07'de namaz kılındı ve ardından bayram hutbesi okundu. Bayram namazının ardından camide vatandaşlar bayramlaştı.