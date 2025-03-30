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Ankaralılar Kocatepe Camii'nde Bayram Namazı Kıldı

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Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte Ankaralılar, şehirdeki simgelerden Kocatepe Camii'nde bayram namazını coşkuyla kıldı. Namaz öncesinde yapılan sohbetler ve bayram hutbesiyle vatandaşlar bir araya geldi.

Ankaralılar bayram namazında Kocatepe Camii'ni doldurdu

ANKARA - Ramazan Bayramının gelmesinin ardından Ankaralılar bayram namazı için Kocatepe Camii'ne geldi.

Ramazan Bayramının gelmesinin ardından Ankara'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Şehrin simge camilerinden olan Kocatepe Camii'nde vatandaşlar safları doldurdu. Namaz öncesinde camide sohbet verildi ve bayram namazının nasıl kılınacağı hatırlatıldı. Saat 07.07'de namaz kılındı ve ardından bayram hutbesi okundu. Bayram namazının ardından camide vatandaşlar bayramlaştı.

Ankaralılar Kocatepe Camii'nde Bayram Namazı Kıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - Genel
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