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Anadolu Yakası'nda Kirli Hava Etkili Oldu

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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan kirli hava, bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü. Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi deniz seviyesine yakın bölgelerde hava kirlilik oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Anadolu Yakası'nın alçak kesimlerinde kirli hava etkili oldu

İSTANBUL - Anadolu Yakası'nın alçak kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kirli hava, bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde kirli hava etkisini gösterdi. Özellikle Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde, deniz seviyesine yakın bölgelerde yoğun şekilde hissedilen kirli hava tabakası, yüksek noktalardan bakıldığında net şekilde gözlemlendi. Havanın puslu ve gri bir görünüm almasıyla birlikte, bazı bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Sabah saatlerinde Maltepe'de hava kirlilik oranı yüzde 70(kötü) seviyelerine ulaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Genel
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