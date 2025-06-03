Alman Turist Hakkari'de Su Sıkıntısına Dikkat Çekti

Alman Turist Hakkari'de Su Sıkıntısına Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman turist Tobias Ich Schröder, Hakkari'deki içme suyu sorununa dikkat çekerek, yayladaki boşa akan kaynak suları ile şehir merkezindeki susuzluğu çelişki olarak değerlendirdi. Şehrin doğal güzelliklerine hayran kalırken sosyal sorunlara da duyarsız kalmadı.

Almanya'dan geldi, Hakkari'nin içme suyu sıkıntısına dikkat çekti

Alman Turist : "Hakkari'de kuraklık yok ama su da yok"

HAKKARİ - Almanya'dan yola çıkan ve doğasına hayran kaldığı Hakkari'deki Berçelan Yaylası'na ulaşan Alman turist Tobias Ich Schröder, boşa akan içme suyu karşısında şehir merkezindeki susuzluğa isyan etti.

Hakkari'nin doğal güzellikleriyle ünlü Berçelan Yaylası'nı ziyaret eden Alman turist Tobias Ich Schröder, kentteki içme suyu sıkıntısına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Schröder, şehirde yaşanan susuzlukla, yaylada boşa akan kaynak suları arasındaki çelişkiye tepki göstererek, "Kuraklık yok ama su da yok" dedi.

Yaklaşık iki yıl önce Almanya'dan yola çıkarak dünya turuna başlayan Schröder, ikinci kez geldiği Hakkari'de hem doğaya hem de sosyal sorunlara duyarsız kalmadı. 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda gezintiye çıkan Schröder, burada boşa akan doğal kaynakları görünce hayretler içerisinde kaldı. Yaylada arızalanan boru hatlarını da kendi imkanlarıyla tamir eden Schröder, "Hakkari'nin yukarısında su akıyor ama şehir susuzlukla mücadele ediyor. Bu kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

Konak köyündeki tarihi Koçanis Kilisesi'ni de ziyaret eden Schröder, "Asuri halkının izlerini taşıyan ve zamana direnen kilisenin defineciler tarafından tahrip edilmesine üzülüyorum. Almanya'dan geldim, şu anda Hakkari'nin Konak köyündeyim. Burası Nasturi'lerin yaşadığı eski bir yerleşim alanıdır. Çok güzel bir doğaya ve tarihi bir kiliseye sahip. Ancak insanlar burada altın arıyor ve bu nedenle yapı zarar görmüş. Buna rağmen doğa harika, atmosfer büyüleyici. 6 kilometrelik bir yürüyüş yaptık ve her adımda bu coğrafyanın güzelliğine bir kez daha hayran kaldım" diye konuştu.

Hakkari'de karşılaştığı doğa harikaları kadar çözüm bekleyen altyapı sorunlarına da dikkat çeken Tobias Ich Schröder, "Doğa cömert davranmış ama insanlar kıymetini bilmiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.