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Afyon Keşkeğine Artan İlgi: Ustaları Lezzetin Sırrını Paylaştı

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Afyonkarahisar'ın meşhur keşkek yemeğine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Şuhut ilçesindeki Keşkek Evi'nin ustaları, lezzetin sırrını ve keşkeğin yapım aşamalarını anlattı.

Damak çatlatan lezzeti ile ün salan Afyon keşkeğine ilgi artıyor

Ustaları, meşhur Afyon keşkeğinin lezzetini ve sırrını anlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden keşkeğe olan ilgi her geçen gün artarken keşkek ustaları, yemeğin lezzetinin, sakız kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat boyunca karıştırılması ve meşhur Afyon kaymağından geldiğini ifade etti.

Şuhut ilçesinde hizmet veren Keşkek Evi'nin ustaları, meşhur Afyon keşkeğinin yapımını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Keşkekte 3 türde et kullandıklarını ifade eden profesyonel aşçı Harun Şenbaba, "Keşkeğimizi öncelikle aşurelik buğday ile başlıyoruz. Zeminine buğdayı kattıktan sonra üzerine hayvanın zıpkın (pöç) kısmını ilave ediyoruz. Onun üstüne löp et ve sonrasında ise keşkeğin olmazsa olmazı etli lola kemiğini katıyor ve üstüne de nohudu ilave ettikten sonra pişirmek için fırına veriyoruz" dedi.

Yaklaşık 13 saat pişirilen keşkek ardından çıkarıldığı fırından içerisine meşhur Afyon kaymağı katılarak yaklaşık 1 saat boyunca karıştırılıyor. Şenbaba, keşkeğin lezzetinin ise bu karıştırma esnasında açığa çıktığını kaydederek, yemeğin sakız kıvamını alıncaya kadar karıştırıldığını ifade etti.

Keşkek Evi Müdürü Abdülkadir Oral ise herkesi Şuhut ilçesine keşkek yemeğe davet ederek, damak çatlatan bu lezzeti herkesi denemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Genel
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