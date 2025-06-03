ABD'nin Yeni Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack göreve yeni gelmesi sebebi ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Berberindeki heyet ile Aslanlı Yolda yürüyen Barrack, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Flake, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack.