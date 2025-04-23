6.2'lik depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
6.2'lik depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası Esenyurt'ta vatandaşlar, yaşadıkları panik sonrası park ve bahçelerde yoğunlaştı.
6.2'lik depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası Esenyurt'ta vatandaşlar, yaşadıkları panik sonrası park ve bahçelerde yoğunlaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel