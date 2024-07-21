Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Vatikan'da yeni papa belli oldu! Locaya çıkıp halkı selamladı
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı

5 saatlik rötar yolcuları gerdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu. Erzurum'da dün akşam 19, 20 ve 21.30'da planlanan Ankara, İstanbul seferlerinin 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapılması yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi. Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı.

5 saatlik rötar yolcuları gerdi

ERZURUM - Erzurum'da AJet hava yollarının 5 saatlik rötarı yolcuların tepkisine neden oldu.

Erzurum'da dün akşam 19, 20 ve 21.30'da planlanan Ankara, İstanbul seferlerinin 4 ve 5 saat gecikmeli olarak yapılması yolcularla görevlileri karşı karşıya getirdi. Duruma tepki gösteren yolcularla görevliler arasında yaşanan gerginlik üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Seferler 00.30'dan sonra gecikmeli olarak yapıldı.

5 saatlik rötar yolcuları gerdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.