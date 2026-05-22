İzmir'de çöp konteynerinin önünde, poşetlerde 33 ölü kedi bulundu

VETERİNERE GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı