İzmir'de çöp konteynerinin önünde, poşetlerde 33 ölü kedi bulundu
VETERİNERE GÖZALTIİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
VETERİNERE GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" denildi.
Kadir ÖZEN / İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı