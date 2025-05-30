130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Kayseri'de 130 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

130 polisle eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de 130 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı konusunda istihbari bilgiler elde edinilen 8 şahsı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 3 ay süre ile teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların uyuşturucu satıcısı olduğuna dair yeterli deliller elde eden ekipler, 44 ekip ve 130 personelin katılımı ile Şehit İbrahim Birol-10 eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda daha önce uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs ile birlikte toplamda 11 şahıs yakalandı. Narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda narkotik madde ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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