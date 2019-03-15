Genel Sekreter Kaya, Hafik'te

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Hafik Kaymakamlığını ziyaret eden Kaya, Kaymakam Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Mitat İlhan ve Hİl Genel Meclisi Üyesi Osman Budak ile bir araya gelerek, Hafik ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Daha sonra ilçede yapımı devam 8 derslikli ortaokul binası ile kapalı spor salonu inşaatlarında incelemelerde bulunan Kaya ve beraberindekiler, ardından Sivas İl Özel İdaresi Hafik Şantiyesinde çalışan personelle bir araya geldi.

Kaya, Hafik ilçesinin çehresinin değiştiğini ve her geçen gün geliştiğini belirterek, "Sivas İl Özel İdaresi ilçelerimizin gelişmesi için her türlü desteğini ortaya koyuyor. Kırsalda çok iyi bir noktaya ulaştığımız aşikar. Hafik nüfusunun yüzde 75'i asfalt yoldan ulaşımlarını sağlıyor. Bununla beraber parke taşlarının döşenmesiyle birlikte vatandaşlarımız çamurdan kurtulmuş durumda." ifadesini kullandı.

Kaya, Hafik'te zaman zaman su sorununu yaşandığını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Su ihtiyacı olan bölgelerde, su sayacı takarak suyun adil ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak mümkün. Diğer yandan, Hafik Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında köylerdeki çöplerimiz toplanıyor ve katı atık merkezine gidiyor. Yeni sezonda da tüm gayretimizi sahaya yansıtacağız."

Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut ise Sivas İl Özel İdaresinin ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA