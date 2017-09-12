Genel Sekreter Gürbüz Göreve Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yeni genel sekreteri Mehmet Gürbüz, görevine başladı.



Görevine başlayan Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile bir araya geldi. Uğur, Gürbüz'e yeni görevinde başarılar diledi.



Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklada, Balıkesir'e hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Yeni görevinin kendisi ve Balıkesir için hayırlı olmasını dileyen Gürbüz, "Belediyecilik anlamında Balıkesir'e kazandıracaklarımız bu kentin daha güzelleşmesini sağlamak adına olacak." dedi.