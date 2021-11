Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU, Öğretmenler Günü Münasebetiyle Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Gümüşdere yerleşkesinde bulunan konferans salonunda Genel Müdürlük bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya gelen ve öğretmenlere hitap eden Halil İbrahim TOPÇU, sınıf öğretmeni olarak başladığı meslek hayatına dair anılarını öğretmenlerle paylaştı. Farklı okul türlerinde görev yaptığını ifade eden Genel Müdürümüz öğretmeni olduğu öğrencilerinin devletin çeşitli kademelerinde görev aldığını bu durumdan övünç duyduğunu belirtti. Genel Müdürümüz, öğretmenlere hitabında çocuklarımız için, vatanımız için, milletimiz için yapılan her çalışmayı titizlikle planlamamız ve özenle uygulamamız gerektiğini, yaptığımız her işin yarına bir tuğla koymak olduğunu belirtti. Sözlerine "Bu coğrafya bizim bu coğrafyada açan her renk ve her türdeki çiçeğin sorumluluğunu taşıyoruz" diyerek devam eden Halil İbrahim TOPÇU bu sorumluluğu birlikte paylaştığını ifade ettiği meslektaşlarının öğretmenler gününü kutladı.

