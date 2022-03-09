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Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması

Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklamasıDENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.

Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizcilik, Türkiye, Rostov, Rusya, Güncel, Haberler

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