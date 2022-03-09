Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması
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Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklamasıDENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.
Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması
DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye ulaşmak üzere Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladığını, ayçiçek yağı yüklü 3 geminin de Rostov Limanı'ndan kalkış yaptığını açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."
Haber: ANKARA,
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022