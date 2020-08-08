Genel Müdür Yazıcı, TTK'yı ziyaret etti
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu ziyaret etti.
08.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:05
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu ziyaret etti.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne ait Karabük hattından itibaren faaliyet alanlarında incelemelerde bulunan Kamuran Yazıcı, TTK'ya yaptığı ziyarette TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile TTK ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA