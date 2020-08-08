Genel Müdür Yazıcı, TTK'yı ziyaret etti TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu ziyaret etti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu ziyaret etti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne ait Karabük hattından itibaren faaliyet alanlarında incelemelerde bulunan Kamuran Yazıcı, TTK'ya yaptığı ziyarette TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile TTK ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA