Genel Af çıkacak mı? Genel Af çıkarsa hangi suçları kapsayacak?

Gazeteci Sinan Burhan katıldığı canlı yayında af konusuyla ilgili gündem yaratacak bir kulis bilgisi paylaştı. Burhan "Salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayarak Meclis'e sunacaklar. Çarşamba ya da Perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek. Bu düzenlemeyle beraber 35 bin, 1 yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu" ifadelerini kullandı. Peki, Genel Af çıkacak mı? Genel Af çıkarsa hangi suçlarıkapsayacak?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Burhan "Bayramdan önce 35 bin kişi civarında bir mahkumun bu infaz düzenlemesinde yapılacak bir değişiklikle evlerine dönme durumu söz konusu. Bununla ilgili teknik detaya da gireceğim. Bugün ben iktidar kanadıyla bir görüşme yaptım ve oradan aldığım bilgi şu; Önümüzdeki hafta salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri bir teklif hazırlayarak Meclis'e sunacaklar.

"1 YIL İÇİNDE 55 BİN MAHKUM EVLERİNE DÖNECEK"

Çarşamba ya da Perşembe günü Adalet Komisyonu'na bu gelecek. Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra bir hafta içerisinde görüşmeden sonra TBMM'ye getirilecek. Ve buradan bu düzenleme geçtikten sonra, bu düzenlemeyle beraber 35 bin, 1 yıl içerisinde de 55 bin mahkumun evlerine dönmesi söz konusu.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

31 Temmuz 2023'ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Cezası 3 yılın altında olanlar, hangi suç olursa olsun hapisten çıkacak.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

'Suç ayrımı var mı hangi suçlara geliyor bu infaz düzenlemesi' gibi sorular geliyor. Bunu da sordum. Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak."