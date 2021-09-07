Genco Erkal "Şahdamarım" ile Çankaya'da

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi. Dostlar Tiyatrosu'nun, Şahdamarım adlı müzikli gösterisi Çankayalılarla buluşuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına kulak verdi. Başkan Taşdelen, Dostlar Tiyatrosu'nun "Şahdamarım" adlı müzikli gösterisinin 11 Eylül Cumartesi saat 20. 30'da Çankaya Belediyesine ait Anıt Park'ta sahneleneceğini bildirdi. Alper Taşdelen, "Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal'ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızı Anıtpark'ta Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Usta sanatçı Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi Şahdamarım açık havada Çankayalılarla buluşacak. Ahmed Arif'in ölümünün 30. yılında anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun 11 Eylül Cumartesi saat 20. 30'da Anıtpark'ta sevenleriyle buluşacak. Dostlar Tiyatrosunun sahnelediği oyunda ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle adından söz ettiren Çankaya Belediyesi, bu sene sanatta 60. yılını kutlayan 83 yaşındaki Genco Erkal'ın Şahdamarım adlı müzikli gösterisini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'in hemen yanı başında yer alan Anıtpark'ta Çankayalılarla buluşturacak.

Kaynak: Habermetre