Genco Erkal hakim karşısında

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Genco Erkal avukatlarıyla katıldı. Erkal'a destek olmak için piyanist Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmaya geldi. Hakim, duruşma salonunun küçük olması ve pandemi gerekçesiyle sınırlı sayıda basın mensubu ve izleyiciyi ısrarlı talepler üzerine kabul etti.

"HAKARET UNSURU OLMADIĞINA İNANIYORUM"

BERAATİNİ İSTEDİ

CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ALENEN HAKARET ETTİĞİ ORTADADIR

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

DURUŞMA ÇIKIŞINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İDDİANAME

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