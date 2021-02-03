Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapacak gençlik merkezini hizmete açtı.

Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çobanbey Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa Gençlik Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, Kilis Gençlik Spor Müdürü Bahattin Yetim ve beraberindeki heyet ile Suriye STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Etüt merkezi, kütüphane, müzik ve güzel sanatlar atölyesine sahip merkezde geleneksel okçuluk, akıl ve zeka oyunlarının yanı sıra gençlik merkezi alan faaliyetleri yapılacak.

Heyet, açılışa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Gençlik Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Yıldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin farklı bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yıldırım, "Faaliyetlerimizi geliştirerek çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Buradaki insanlarla dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız ve akrabayız. Bin kusur yıldır beraber yaşıyoruz. Geçmişimiz bir olduğu gibi geleceğimiz de bir. Dolayısıyla bütün gayemiz bu kardeşlerimize hizmet etmek." dedi.

Yoğun olarak Türkmenlerin yaşadığı Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan