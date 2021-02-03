Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı

03.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:40
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapacak gençlik merkezini hizmete açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapacak gençlik merkezini hizmete açtı.

Kilis'in Elbeyli ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çobanbey Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa Gençlik Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, Kilis Gençlik Spor Müdürü Bahattin Yetim ve beraberindeki heyet ile Suriye STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Etüt merkezi, kütüphane, müzik ve güzel sanatlar atölyesine sahip merkezde geleneksel okçuluk, akıl ve zeka oyunlarının yanı sıra gençlik merkezi alan faaliyetleri yapılacak.

Heyet, açılışa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Gençlik Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Yıldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin farklı bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yıldırım, "Faaliyetlerimizi geliştirerek çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Buradaki insanlarla dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız ve akrabayız. Bin kusur yıldır beraber yaşıyoruz. Geçmişimiz bir olduğu gibi geleceğimiz de bir. Dolayısıyla bütün gayemiz bu kardeşlerimize hizmet etmek." dedi.

Yoğun olarak Türkmenlerin yaşadığı Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Mesut Özil Okan Buruk Hakan Kutlu Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde gençlik merkezi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:45:47. #1.15#
title