Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? KYK 500 personel alımı başvuru tarihi ve şartları
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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? KYK 500 personel alımı başvuru tarihi ve şartları

14.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:42
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? KYK 500 personel alımı başvuru tarihi ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? KYK 500 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? KYK 500 personel alımı başvuru ne zaman? soruları memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık aratılmaktadır. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 personel alımı hakkındaki detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için memur alımları sayfasını açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan memur adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 personel alımı hakkındaki detaylar...

KYK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvurular, 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden online ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuruda herbir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? KYK 500 personel alımı başvuru tarihi ve şartları

SÖZLEŞMELİ BİLİM PERSONELİ ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 21-28 Aralık tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yeralan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, herbir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 personel alımı başvuru şartları haberimizde...

KYK yurt yönetim memuru alımı için başvuru şartları netlik kazandı. 63 ilde 500 personel alımı gerçekleştirecek olan KYK 500 memur alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından enaz lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engelhastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli YurtYönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvurusisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3. Adaylar başvurularını tamamladıktansonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilenhususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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