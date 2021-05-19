Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 19 Mayıs paylaşımlarında Atatürk'e yeteri kadar yer verilmediği iddialarına başka hesaptan cevap vermek isterken, yanlışlıkla resmi hesabın kullanıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs nedeniyle çok sayıda paylaşım yaptı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, bakanlığın paylaşımlarının altına yaptıkları eleştirilerde, Atatürk'e yeteri kadar yer verilmediğini söyledi.

İddialara göre bu eleştirinin gerçek dışı olduğunu belirtmek isteyen bakanlığın sosyal medya ekibi, eleştirilere yanıt vermek için başka hesaptan paylaşım yapmak isterken, resmi hesaptan paylaşımda bulundu.

Söz konusu durum, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yanlış paylaşım:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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