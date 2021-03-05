Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Karabük'te
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Karabük'te

05.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:45
Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Karabük'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ve Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan Karabük'e gelerek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ve Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan Karabük'e gelerek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ve Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile bir araya geldi.

Makamda gerçekleşen ziyarette Güven, Özer ve Merdan'a kurum faaliyetleri, 2020 yılı faaliyet gösteren spor branşları, sporcu istatistikleri, ulusal liglerde mücadele eden takımlar, ilde yetişen milli sporcular, bakanlığa bağlı yurtlarının doluluk oranı, Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, kenti ev sahipliği yaptığı spor müsabakaları, Gençlik Merkezi ve çalışmaları, yurt hizmetleri, tesisler, yapımı devam eden ve planlanan projeler ile ilgili brifing verdi.

Brifingin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatını oluşturan Gençlik ve Spor Müdürlükleri bünyesinde yer alan yurtlar, spor tesisleri, gençlik merkezleri gibi yerlerin pandemi sonrası normalleşme sürecinde tam kapasite ile sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi ve bakanlığın çalışmalarının il genelinde uygulanma durumuna dair şube, yurt ve ilçe müdürleri ile değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Ziyaret yurt ve gençlik merkezlerindeki incelemelerin ardından sonra erdi. - KARABÜK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Karabük'te
Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Karabük'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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