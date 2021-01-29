Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlerle bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlerle bir araya geldi

29.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:25
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'a gelen Bakan Kasapoğlu, Gündoğdu Mahallesindeki gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak, merkezdeki atölyeleri ve kütüphaneyi gezdi.

Müzik atölyesinde gençlerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Kasapoğlu, genç sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, "Çok ciddi ilerleme ve gelişme var. Dolayısıyla sizlerin yanında sizlerle birlikte olmak size daha iyi imkanlar sağlamak bizim görevimiz. Bu anlamda sizin tesislere olan erişiminiz bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Ülkenin spor imkanlarının çok ciddi gelişme gösterdiğini, ülkenin her tarafında olduğu gibi Şırnak'ta da özellikle önde olan branşların bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, bunların kick boks, halter, judo, tekvando ve yüzme olduğunu söyledi.

Yüzme kampanyasının başarılı bir şekilde Şırnak'ta yürütüldüğünü ifade eden Kasapoğlu, "O yüzden sporla ilgili özellikle sizleri dinlemek istiyorum. Çünkü sizler bu noktada ciddi çaba harcayan, ter döken, gayret gösteren arkadaşlarımızsınız. Şırnak'ın sportif anlamda daha güçlü olması için sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz, sizlerin ne tür sorunları ve projeleri var?" diye konuştu.

Daha sonra Kasapoğlu, gençlerin taleplerini dinledi.

Bakan Kasapoğlu'na Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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