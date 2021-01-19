Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

19.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:19
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.

Ortahisar ilçe merkezindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Kasapoğlu, daha sonra Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Kasapoğlu, Bülbül'ün kabrine su döktü, kırmızı güller bıraktı. Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bakan Kasapoğlu, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e taziyelerini iletti.

Her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Eren Bülbül'ü unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında Bakan Kasapoğlu'na, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Vali Ustaoğlu'nu da makamında ziyaret etti, ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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