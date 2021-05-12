Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Hemşireler Günü paylaşımı
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Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Hemşireler Günü paylaşımı

Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Hemşireler Günü paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü'nü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü'nü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hemşireler Günü'nü kutladı. Yerlikaya paylaşımında, "Sağlık ordumuzun değerli üyelerinden fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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