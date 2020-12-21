Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı
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Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı

21.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:26

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir süredir hakkında ortaya atılan sahte lise diploması iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, diplomalarının fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hamza Yerlikaya'nın sahte diploma ile üniversiteye kayıt yaptırmaya çalıştığı ve bu nedenle yargılandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç, maaşım belli işte hakikat bu belgelerde ya ispat et ya istifa." ifadelerini kullandı.

Hamza Yerlikaya, paylaşımında lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını da yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki iddialara yanıt
Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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