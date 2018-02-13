Gençlik Merkezi, Dargeçitli gençlerin umudu oldu

MARDİN - Görevlendirilme yapılan Mardin'in Dargeçit İlçe Belediyesinin kurduğu Gençlik Merkezi, ilçede yıllarca terör korkusu yüzünden sosyal hayattan uzaklaşan gençlerin umudu oldu. Gençler, merkezdeki açılan kurslarla geleceğe hazırlanıyor.

Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Dargeçit Belediyesinin açtığı Gençlik Merkezi, ilçede yaşayan gençlerin umudu oldu. Yıllarca terör korkusu yüzünden evden çıkamayan ve sosyal yaşamdan uzaklaşan gençler, 3 katlı merkezde açılan kurslarla geleceğe hazırlanıyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yeşiltaş, gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bir merkezin olması ihtiyacı nedeniyle Gençlik Merkezini kurduklarını belirtti. Merkez içerisinde, spor ve oyun alanları, kütüphane ve kafenin de mevcut olduğunu anlatan Yeşiltaş, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gençlik Merkezi şuanda aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Gençlik Merkezinin binası 5 yıllığına gençlerimize en güzel sosyal faaliyetleri gerçekleştirmeleri için kiralandı" dedi.

Müsabakalara hazırlanıyorlar

Merkezde öğrencilere spor ve satranç kursları veren Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Doğan, ilçede çok yetenekli gençlerin olduğunu ifade etti. İlçe gençliğinin çok kötü günler geçirdiğini dile getiren Doğan, "Gençliği bilinçlendirmek bizim görevimiz. Gençlerin kötü yola düşmesinden ise burada hizmet vermeye hazırız. Burada bir sürü kursumuz var. Masa tenisi, badminton, hentbol, futbol, tüm sportif branşlarda eğitim veriyoruz. Ayrıca gençlerin eğlenebilmeleri için bilardo ve oyun konsolları da var. Her türlü imkandan gençler ücretsiz yararlanmakta. Günlük yaklaşık en az 50 gencimiz merkezimize geliyor. Şuan satranç için elimizde yetenekli gençler var ve takım çalışması yapıyoruz. Gençleri yarışmalara hazırlıyoruz" diye konuştu.

Merkezde satranç kursuna katılan Suna Kılıç, "Satranç bana göre zeka oyunu olduğu için zekamı geliştirmeye geldim. Daha önce evde kendi imkanlarımız ile oynuyorduk" ifadelerinde bulundu.

Gençlik Merkezine kitap okumak için gelen Beytullah Vural, "Günde bir iki saat gelip kitap okuyorum. Sömestr tatilinde sekiz dokuz kitap okudum" şeklinde konuştu.