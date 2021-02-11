Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu'ndan İslahiye'ye ziyaret
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu'ndan İslahiye'ye ziyaret

11.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:36
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu'ndan İslahiye'ye ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Gaziantep'in İslahiye Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Gaziantep'in İslahiye Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve beraberindekiler, ziyarette, ???????gençlerin merkezde yaptığı müzik etkinliğiyle karşılandı.

Emre Topoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra merkezi gezdi, ilgililerden merkez hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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