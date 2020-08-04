Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri

İlk bölümü 15 Haziran 2020 'de ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğeni aldı. Peki Reyting sıralamasında her hafta ilk 5'de yer alan Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimlerdir, dizi yönetmeni, senaristi kimdir ve dizi hakkında bilgiler için haberimize girebilirsiniz.

Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri
04.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:33

Atv'de yayınlanan ve çok beğeni alan Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu çok geniş. Peki usta oyuncuların yer aldığı Gençliğim Eyvah dizisinde kimler rol alıyor? Gerçek isimleri nelerdir?

GENÇLİĞİM EYVAH NEDİR?

Gençliğim Eyvah, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI GERÇEK İSİMLERİ

Cengiz Bozkurt : Arif Asmalı

Levent Ülgen : Zekeriya Bozoğlu

Günay Karacaoğlu : Hacer Asmalı

Burak Tozkoparan : Zola Asmalı

Elif Doğan : Azra Bozoğlu

İpek Çiçek : Ayşe Bozoğlu

Ekin Mert Daymaz : Ahmet Asmalı

Ulviye Karaca : Nuriye Bozoğlu

Erdem Kaynarca : Çavi Bozoğlu

Bahar Süer : Suzan Asmalı Bozoğlu

Kemal Uçar : Veysi Bozoğlu

Ecem Atalay : Leyla Yıldız

Beyti Engin : Muhtar Metin

Dizideki oyuncuların gerçek isimleri solda, dizide canlandırılan karakterlerin isimleri ise sağda yazmaktadır.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİ BİLGİLERİ

Gençliğim Eyvah dizisi yönetmeni kim : Deniz Yılmaz Şayir

Gençliğim Eyvah senaristi kim : Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter

Gençliğim Eyvah yapımcıları kim : Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu

Gençliğim Eyvah dizisi türü ne : Komedi-Dram

Gençliğim Eyvah dizisi kaç dakika : 130 dakika (2 saat 10 dakika)

Gençliğim Eyvah dizisi yayın tarihi : 15 Haziran 2020 - Günümüz

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ HANGİ KANALDA VE HANGİ GÜN?

Dizi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Pazartesi günü ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisini akşam saat 20:00'da televizyondan izleyebilirsiniz.

İlgili Haberler

Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 7. bölüm izle!
Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 7. bölüm izle!
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle
Burcu Gönder kimdir? Ne zaman doğdu, nereli ve kaç yaşında?
Burcu Gönder kimdir? Ne zaman doğdu, nereli ve kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Güncel
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Gupse Özay Barış Arduç Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Bakan Çeşme Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 09:34:24. #1.14#
title