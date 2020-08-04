Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri İlk bölümü 15 Haziran 2020 'de ATV ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğeni aldı. Peki Reyting sıralamasında her hafta ilk 5'de yer alan Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimlerdir, dizi yönetmeni, senaristi kimdir ve dizi hakkında bilgiler için haberimize girebilirsiniz.

Atv'de yayınlanan ve çok beğeni alan Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu çok geniş. Peki usta oyuncuların yer aldığı Gençliğim Eyvah dizisinde kimler rol alıyor? Gerçek isimleri nelerdir? GENÇLİĞİM EYVAH NEDİR? Gençliğim Eyvah, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI GERÇEK İSİMLERİ Cengiz Bozkurt : Arif Asmalı Levent Ülgen : Zekeriya Bozoğlu Günay Karacaoğlu : Hacer Asmalı Burak Tozkoparan : Zola Asmalı Elif Doğan : Azra Bozoğlu İpek Çiçek : Ayşe Bozoğlu Ekin Mert Daymaz : Ahmet Asmalı Ulviye Karaca : Nuriye Bozoğlu Erdem Kaynarca : Çavi Bozoğlu Bahar Süer : Suzan Asmalı Bozoğlu Kemal Uçar : Veysi Bozoğlu Ecem Atalay : Leyla Yıldız Beyti Engin : Muhtar Metin Dizideki oyuncuların gerçek isimleri solda, dizide canlandırılan karakterlerin isimleri ise sağda yazmaktadır. GENÇLİĞİM EYVAH DİZİ BİLGİLERİ Gençliğim Eyvah dizisi yönetmeni kim : Deniz Yılmaz Şayir Gençliğim Eyvah senaristi kim : Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter Gençliğim Eyvah yapımcıları kim : Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu Gençliğim Eyvah dizisi türü ne : Komedi-Dram Gençliğim Eyvah dizisi kaç dakika : 130 dakika (2 saat 10 dakika) Gençliğim Eyvah dizisi yayın tarihi : 15 Haziran 2020 - Günümüz GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ HANGİ KANALDA VE HANGİ GÜN? Dizi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Pazartesi günü ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisini akşam saat 20:00'da televizyondan izleyebilirsiniz.