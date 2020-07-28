Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 7. bölüm izle! Gençliğim Eyvah 7. son bölüm 27 Temmuz Pazartesi günü ATV'de ekrana geldi. Ahmet, Azra ve babasından umudu kesmiş ve başka yollar denemeye koyulmuştur. Arif ile Zekeriye ise rekabete kaldığı yerden devam ederler. Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Gençliğim Eyvah dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Ahmet, evlenme teklifi ettiğini annesine söyler. Ancak Ahmet kime evlenme teklifi etmiştir? Diğer yandan Azra, zor bir savaştan yenik çıkmış ve yeni maceralara henüz hazır değildir. İşte, Gençliğim Eyvah dizisinin detayları...

Gençliğim Eyvah son bölüm izle...

GENÇLİĞİM EYVAH 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Ahmet annesi Hacer'e, bir kıza evlenme teklifi ettiğini açıklar ancak bu kızın kim olduğunu söylemez. Hacer ise duydukları karşısında şoka girer.

Arif ile Zekeriya ise Zolan ve Çavi'yi gerçekleri eşlerini söylememeleri konusunda tehditvari şekilde uyarırlar.

Azra, yeni birini hayatına almak için henüz hazır değildir. Ahmet ile karşı karşıya gelmesi ise onun acılarını gün yüzüne çıkarmasına neden olur. Diğer yandan hayatlarına girecek genç ve güzel kadın, işleri daha da karıştıracak gibi durur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer.

Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.