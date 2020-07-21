Gençliğim Eyvah 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Gençliğim Eyvah 6. bölüm izle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah dizisi son bölümünde, Ahmet'in hayal kırıklığı ekrana yansıyor. Diğer yandan Zola ile olan dayanışması ise yeni başlangıçlara neden olacak. Gençliği Eyvah dizisi 7. bölüm fragmanı yayımlandı.

Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanınd; Azra, Zola ile yüzleşir. Gözyaşları içinde kalan Azra, aşk acısı içinde çırpınır. Bu arada Çavi'de harekete geçmiştir. Zekeriya ile Arif'i bekleyen oyun ne? Çavi ne planlıyor? İşte, yeni bölümde dair detaylar...

GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜM İZLE...

GENÇLİĞİM EYVAH 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLADI!

Son bölümde Ahmet ile Zola'nın restleşmesi ekrana gelirken, yeni bölümde Arif ile Zekeriya, beklenmedik anda köşeye sıkışacak. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen'in efsane oyunculukları ile sevenlerini Pazartesi akşamları ekrana kilitleyen Gençliğim Eyvah dizisi yeni bölümü 27 Temmuz'da yayımlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Belki de en iyisi artık vazgeçmektir. Ama hiç tahmin etmediği bir şekilde kendini Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?