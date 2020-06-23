Gençliğim Eyvah 2. bölüm full tek parça izle! Gençliği Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliği Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları! 3. bölüm fragmanı izl Atv'nin yeni dizisi 2. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. İzleyicilerin keyifli anlar yaşadığı bölüm sonrası diziyi izleyemeyenler Gençliğim Eyvah 2. bölüm full tek parça izle ve Gençliği Eyvah son bölümde neler oldu gibi konuları merak etti.

İzleyici ile buluşan Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölümü yayınlandı. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. Sonrasında yaşananlar heyecanlı anlar yaşattı. Peki, Gençliğim Eyvah 2. bölüm full tek parça izle! Gençliği Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliği Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları! İşte, 3. bölüm fragmanı!

GENÇLİĞİM EYVAH 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zekeriya ve Arif, DNA örneği peşinde!

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz. Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.

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GENÇLİĞİ EYVAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılıyor.

GENÇLİĞİ EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluştu.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi, İstanbul'da var olan ve birçok dizinin de çekimlerinin yapıldığı dizi platolarında çekiliyor. Gençliğim Eyvah dizisi için plato içinde yeni bir mahalle oluşturulmuş durumda.