Gençliğim Eyvah 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Gençliğim Eyvah 12. Son Bölüm İzle! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler?

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Senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı Gençliğim Eyvah, . Gençliğim Eyvah dizisi Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanları ve son bölüm bilgilerini haberimizde!

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son bölümü ile heyecan dolu anlar yaşatan dizi, yeni bölüm fragmanı ile de hüzünlendirdi.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!