Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını
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Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını

09.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:25

Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını Bursa'da yasağa rağmen açık olan internet kafeye polis baskını kamerada Yasağa rağmen internet kafede oyun zevki 61 bin liraya patladı Bursa'da korona virüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis...

Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını

Bursa'da yasağa rağmen açık olan internet kafeye polis baskını kamerada

Yasağa rağmen internet kafede oyun zevki 61 bin liraya patladı

BURSA - Bursa'da korona virüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis ekipleri, yasağa rağmen bilgisayar başında oyun oynayan 15 kişiye 61 bin 290 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin internet kafeye baskın gerçekleştirdiği anlar ise İHA kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu ve başka bir binanın bodrum katından internet kafeye giriş olduğunu tespit etti.

Dün gece yarısı internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaştı. Bilgisayar başında oyun oynayan ve maskeleri bulunmayan 15 kişiye kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca toplamda 61 bin 290 TL para cezası uygulandı. Yasağa uymayan kişilere 3186 kısıtlamadan, 900 lira da maskeden dolayı ceza kesildi.

Ayrıca, müşterilere internet kafe hizmeti veren Y.Y. isimli iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

Öte yandan baskın anı İHA ekibi tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin internet kafeye girdiği, ışıkları açtığında ise 15 gencin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan oyun oynadıkları, polis ekiplerini görünce ise panik yapmaları yer aldı.

Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını
Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını
Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını
Gençlerin internet kafe sevdasına polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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