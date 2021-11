Gençlerin buluşma noktası olacak

ANKARA (Habermetre) - Genç dostu Mamak Belediyesi, gençlere yönelik, çağın şartlarına uygun olarak projelendirilen Altınevler Gençlik Merkezi'ni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleriyle hizmete açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan Altınevler Gençlik Merkezi açılış törenine Bakan Kasapoğlu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Yalçın Akdoğan ve Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Ankara İl Başkanvekili Mustafa Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, partililer, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Başkan Köse, "Bizim tüm icraatlarımızdaki en büyük motivasyon gençler" dedi.

Gençlik merkezi bir sembol, bu sembollerin el birliğiyle sayısını artıracağız Sözünü verdikleri gençlik merkezinin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Altınevler Gençlik Merkezi'miz, gençlerimiz başta olmak üzere Mamak'ın tüm sakinlerine, hanımefendilere, beyefendilere hitap edebilecek, gece gündüz dolup taşabilecek potansiyele sahip. Kütüphanesiyle, spor imkanlarıyla, diğer faaliyet alanlarıyla modern, dört dörtlük bir tesis. Başta Mamak olmak üzere Ankara'mız için hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan gençlerimiz için buradayız. Gençler, AK Parti hükümetlerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her daim önceliği olan bir gruptur. Gençlerimiz için hiçbir özveriden geri durmadan, onları her alanda desteklemeye, her imkanla yanlarında olmaya, önlerini açmaya el birliğiyle devam edeceğiz. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle iş birliklerimiz daha güçlü şekilde devam edecek. Ankara'nın dört bir yanı için söyleyecek daha çok sözümüz, yapacak daha çok işimiz var. Bu gençlik merkezi bir sembol, bu sembollerin elbirliğiyle sayısını artıracağız. Siz gençler ve Mamak'ın değerli halkı başta olmak üzere, buralardan dolu dolu istifade edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir süreci yönetti, bu tesisi pandemiye rağmen Mamak'la buluşturdu" ifadelerini kullandı.

Güzel işler çalışmakta başarılır Açılacak olan merkezlerle birlikte Mamak'ta toplam 5 tane gençlik merkezinin hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin gayreti içersinde var gücümüz ile çalışıyoruz. Güzel işler yapmanın çalışmakta başarılacağına inandığımız için bu inanç ve azimle güzel Mamakımız'da fiziki çalışmalar yaparken bir taraftan da yeşil belediyeciliğin en güzel uygulamalarını yapıyor bir taraftan da gönüllerimize ve zihinlerimize katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Bizim tüm bunları yapmamızın arkasında en büyük motivasyon gençlerimiz. Altınevler Gençlik Merkezimiz'in, gençlerimize, tüm Mamaklılara, Ankarımız'a, ülkemize hayırlı olmasını diliyor Mamak daha güzel oluyor diyorum" dedi. Konuşmaların ardından gençlik merkezini gezen Bakan Kasapoğlu, Mamak Belediyespor oyuncularıyla basketbol oynayıp, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

