Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
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Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu

08.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:31

- Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.

- Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle kaymaları tehlikeye yol açıyor. Gençlerin merdivenden bisikletle inme çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin merdivenden inmek için birbirleriyle yarışması şaşkınlıkla izlendi. Çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması ve kaymaması olası bir kazayı önledi.

Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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