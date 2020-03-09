"Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız" - Haber
Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Yeşilay, Kütahya, Güncel

"Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

09.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:14

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


Vali Toraman'a kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetin, Yeşilay Haftası etkinliklerinin İdlip'te yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edildiğini söyledi.


Çetin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi faaliyetleri hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.


Başkan Çetin, cemiyetin amaç ve hedeflerini hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Cemiyetimiz, ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir."


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toraman, Yeşilay'ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi'ni tebrik etti.


Ziyarette AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Angela Merkel James Jeffrey Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Dilek Yaman Müslüm Gürses
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: "Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:33:53. #1.15#