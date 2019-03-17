Gençlerden Togar'a Konvoylu Destek

Cumhur İttifakı'na gönül veren gençler, Tekkeköy Belediye Başkanı ve AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'a destek olmak için konvoy düzenledi.

Başkan Hasan Togar'a desteğini göstermek isteyen gençler; sosyal medyadan organize olarak Aşağıçinik SKM önünde bir araya gelerek oluşturdukları konvoy ile merkez SKM önünde buluştu. Karşısındaki coşkulu kalabalığın kendisine büyük heyecan verdiğini dile getiren Başkan Togar, "Ben sadece 25 yıl önce bu ilçe için hayaller kuran, 5 yıl önce tabiri caizse 3. Lig'de olan Tekkeköy'ü bugün 1. Lig'e taşıdık. Artık Tekkeköylülerin, Türkiye'nin ve dünyanın neresinden misafiri gelirlerse gelsin, mahcup olmayacakları yeni bir ilçe kurulmasını sağlayan, bugün ise en büyük hedefi bu ilçeyi Süper Lig'e çıkarmak için bir başkanı var. Bu ilçenin Süper Lig'e çıkması için kamu yatırımları gelmesinin hayalini kuran, 20 yıl önce bu ilçeye Allah bir gün nasip edecek belediye başkanı olursam, 'Bu ilçeye devlet hastanesini, fakülteyi ve öğrenci yurdunu getireceğim' demiştim. İçinizden çıkan, dün bu esnaf kardeşinize, Allah belediye başkanlığını nasip etti" dedi.

"Bu çatı altında toplanın"

2020 yılının sonunda Tekkeköy'ün Süper Lig'e çıkacağını belirten Başkan Togar, "Allah'ın izni ile 2020 yılının sonunda bu ilçe 250 yataklı devlet hastanesi ile 3 bin kişilik öğrenci yurdu ve 16 bölümlük fakültesi ile Cumhurbaşkanımızın talimatını verdiği en az 2 bin gencimizin iş bulacağı kenevir tekstil fabrikası ile hedefine ulaşacak. Bu akşam davet ediyorum; siyasi görüşü ne olursa olsun, Türkiye'nin kaderine damga vurmuş 15 Temmuz gecesi sırt sırta vermiş Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin kurduğu bu çatının altında toplanın. Burada devlet var, burada millet var ve burada Tekkeköy var" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA