Gençlerden çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun
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Gençlerden çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri, Tekirdağ'da 300 çocuğa hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun dağıttı.

Gençlerden çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun
12.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:50

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri, Tekirdağ'da 300 çocuğa hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun dağıttı.

Genç Gönüllüleri, koronavirüse karşı il il gezerek çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun dağıtarak farkındalık oluşturuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde çocuklara ürettikleri oyuncakları dağıtan gençlerden Emirhan Belli, AA muhabirine, çocukların sabunun içindeki oyuncağa ulaşmak için ellerini daha fazla yıkayacaklarını söyledi.

Belli, çocuklara hijyen alışkanlığını kazandırmak için bitkisel malzemelerden oyuncaklı sabun ürettiklerini ifade ederek, "Pandemi sürecinde çocuklarda hijyen arttırıcı ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla bir proje geliştirdik. Kar amacı gütmeyen toplumsal faaliyetler yürütüyoruz. Ürettiğimiz antibakteriyel ve kimyasal içermeyen bitkisel sabun, dezenfektan ve hijyen ürünlerini birçok ilde ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırıyoruz." dedi.

Gittikleri illerde 300 sabun dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Belli, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz bu sabunu diğer sabunlardan ayıran en önemli özellik bitkisel olması ve hammaddelerde zararlı bir madde olmaması. Bunları daha çok çocuklar kullanıyor, onların sağlığı çok önemli. Koronavirüs sürecinde hijyen en ön safta bulunuyor. Korona virüsünde çocuklarımızın hijyenini artırabilmesini hedefledik. Çok güzel olumlu cevaplarda alıyoruz, farklı illeri geziyoruz. Bunları genelde yardıma muhtaç olan çocukların ailelerine gönderiyoruz. Oyuncağı gören çocuklar daha çok hevesleniyorlar ve ellerini daha fazla yıkıyorlar. Aldığımız geri dönüşler çok güzel."

Kaynak: AA

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