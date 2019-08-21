Gençlerden askerlere moral ziyareti

21.08.2019 16:08

İpekyol Gençlik Merkezince "Gençlerle bu yaz projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki kurslara katılan gençler, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, askerlerin morallerini yükseltmek için hazırladıkları şiir, müzik ve tiyatro gösterisini sundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur, merkezdeki kurslara katılan öğrencilerle "Gençlerle bu yaz projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Daha önce kırsal mahallelerde ağaç dikimi, cami temizliği, kan bağışı, mezarlık ziyareti gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Aktabur, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz etkinlikten memnun kaldı. İpekyol Gençlik Merkezi olarak amacımız gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmektir. Bizleri misafir eden İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve diğer komutanlarımıza teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa Jandarma Üstteğmen Abdulah Duran ise İpekyol Gençlik Merkezi gençlerinin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: AA