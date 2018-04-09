Gençler Sohbet Edip Futbol Maçı Yapacak

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan Futbol Bahane Sohbet Şahane Projesi başlatıldı.

Futbol Bahane Sohbet Şahane Projesi'nin açılışı, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Düzce İl Müftüsü Selami Emen'in katılımıyla yapıldı.

Cami din görevlerinin liderliğinde gençlerden oluşan takımlar arasında oynanacak futbol maçı öncesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dereci ve İl Müftüsü Emen gençlerle sohbet etti. Takımlar daha sonra Dereci ve Emen'in başlama vuruşunu yaptığı futbol maçında mücadele etti.

Proje kapsamında kentin çeşitli bölgelerindeki 18 cami din görevlilerinin, 13-26 yaş grubundaki çocuk ve gençlerden oluşturacakları futbol takımları arasında yapılacak müsabakalar öncesi, gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine katkı sağlamaya yönelik 20'şer dakikalık sohbetler düzenlenmesi öngörülüyor.

Projeden 750 gencin yararlanması hedefleniyor.