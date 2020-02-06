Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
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Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

06.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:41
Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

'de perküsyon denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gencer Savaş köy okulu öğrencileri için anlamlı bir projeye imza attı.

HER AY FARKLI OKULLARA GİDECEK

Müzikle tanışma imkanı olmayan öğrencilere enstrüman göndereceğini duyuran Savaş, köy okullarında müzik sınıflarının kurulması için çalışacaklarını dile getirdi. Hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay birkaç okula bağış yapacağını belirten ünlü sanatçı, "İlerleyen dönemlerde okullara ziyarete giderek ritim atölyeleri de kurmak ve konserler yapmak da istiyorum. Bu tarz projelerin anlamı bizler için gerçekten çok büyük" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin

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