Gencecik Bensu'yu av tüfeğiyle öldüren cani, yakalandı! Eski kız arkadaşının başkasıyla görüşmesini hazmedememiş

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K. ifadesinde "Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Evine gittim konuşmak için. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi.

Dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Serhat K., yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan K. kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı