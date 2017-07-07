Kourtney Kardashian, Çocuklarını Evde Bırakıp Genç Sevgilisi ile Tatile Çıktı
Çocuklarını yanına almadan tatile çıkan ABD'li reality show yıldızı Kourtney Kardashian, genç sevgilisi tarafından bol bol ıslatıldı.
38 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı Kourtney Kardashian 'St Tropez' molasında objektiflere genç sevgilisiyle yanısıdı.
ÇOCUKLARINI YANINA ALMADI
ABD'li reality show yıldızı Kourtney Kardashian genç sevgilisiyle çocukları olmadan çıktığı tatilinde keyifli anlar yaşadı.
SEVGİLİSİ SIRILSIKLAM ETTİ
İnce mayosuyla dikkat çeken Kardashian sevgilisi tarafından bol bol ıslatıldı.
İşte ikilinin tatillerinden kareler;