Genç şarkıcı Serra Arres'ten akustik müjdesi
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Genç şarkıcı Serra Arres'ten akustik müjdesi

Ünlü şarkıcı Serra Arres, ses getiren ilk albümünden sonra şimdi popüler iki şarkıyı akustik tarzda söylemek için stüdyoya girdi.

Genç şarkıcı Serra Arres'ten akustik müjdesi
08.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:14

Ünlü şarkıcı Serra Arres, ses getiren ilk albümünden sonra şimdi popüler iki şarkıyı akustik tarzda söylemek için stüdyoya girdi. Klibi de İzmir'in tarihi yerlerinden Agora'da çekmeye başlayan Arres, kısa sürede şarkısını çıkaracak.

Genç yaşta girdiği müzik sektöründe kısa sürede büyük bir başarı yakalayan şarkıcı Serra Arres, başarısını devam ettirmek istiyor. Müzik sektörüne çocuk yaşlarında annesinin isteğiyle bir mekanda misafir olarak sahneye çıkmasıyla girdiğini söyleyen Serra Arres, hayatındaki dönüm noktasının o an olduğunu belirtti. 10 şarkılık ilk albümünü çıkartan ve iki şarkısına da klip çeken Serra Arres, müzik piyasasında yükselmeye başladı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arres, sevenlerine sürpriz yapmak için gün sayıyor. Arres, Türkiye'nin en sevilen iki şarkısına akustik çalışma ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Klip çekimleri de İzmir Agora'da başladı. Güzel bir çalışma yaptıklarına inandıklarını belirten Serra Arres, "Hayatımda iki şeyden vazgeçemem. Bunlar spor ve müzik. İkisinde de başarılı olmak için çalışıyorum. İlk albümüm zaten çok ses getirdi. Yine sevenlerim için bu sefer akustik iki adet şarkı yapıyoruz. Eminim ki onlar da çok ses getirecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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