"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali Pamukova'da yapıldı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 81 ilde Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Sakarya il finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğündeki program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kentteki 16 imam hatip lisesinden öğrencilerin yarıştığı finalde birinciliği Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eşref Bayrakdaroğlu elde etti. Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emirhan Öztürk ikinci, Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Haşim Bilge üçüncü oldu.

Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve okumanın, her Müslüman'ın en hayırlı meşguliyeti olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, İlçe Müftüsü Celil Şimşek ve diğer ilçe müftüleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, Saadet Partisi Meclis üyesi Ahmet Şen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, daire başkanları, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.