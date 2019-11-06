Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Taşcı: Ülkemizin bütün gençlerini Büyük Kongre'ye bekliyoruz

06.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:58

Ankara Kapalı Spor Salonu'ndan yapılacak Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongre çalışmaları kapsamında Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Taşcı ve beraberindeki heyet, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ü ziyaret ederek 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye davet ettiler.

"PARTİ VE GÖRÜŞ AYIRT ETMEKSİZİN TÜM GENÇLİĞİ ANKARA ARENA'YA BEKLİYORUZ"

Karşılıklı nezaket ve samimiyet içerisinde gerçekleşen ziyaret sonrası Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Taşcı yaptığı açıklamada, '17 Kasım Pazar Günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak olan 1. Olağan Büyük Kongre'nin yalnızca Türkiye sathında değil tüm dünya mazlumları nezdinde büyük önem arz ettiğini belirterek siyasi parti ve görüş ayırt etmeksizin ülkemizin tüm gençlerini 17 Kasım'da Ankara Arena'ya beklediklerini' ifade etti.

AK GENÇLİĞE TEŞEKKÜR

Ziyaretle ilgili AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün şahsında tüm AK Parti Gençliğini Ankara Arena'da görmekten büyük memnuniyet duyacağını ifade eden Taşcı, "Nezaket ve misafirperverliklerinden ötürü Sayın Büyükgümüş'e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Taşcı'ya; Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onur Derin, Genel Sekreter Yüksel Bilal Adak, Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Samet Reşit Can, Tanıtma Başkanı Salih Kapukaya ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Emin Buharalı'dan oluşan heyet eşlik etti.