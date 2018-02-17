Genç Polis Memurundan Acil Servis Önünde Evlilik Teklifi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, Manisa Devlet Hastanesinde hemşire olan kız arkadaşına nöbette olduğu gece büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklifi etti. Acil servis önündeki hastane bahçesine çağrılan genç hemşire bir anda yanan meşale ve konfetiler eşliğinde kendisine evlilik teklifi eden erkek arkadaşının boynuna sarılarak 'evet' cevabını verdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli erkek arkadaşı 30 yaşındaki polis memuru Mehmet Aygör, Manisa Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan 28 yaşındaki Esma Akşehirlioğlu'na nöbetçi olduğu akşam hastane bahçesinde arkadaşları ve akrabalarıyla sürpriz hazırladı. Erkek arkadaşı tarafından telefonla hastane bahçesine çağrılan genç hemşire yanan meşale, atılan konfetiler ve 'ömrüme ömür olur musun' yazılı pankartla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Her şeyden habersiz genç hemşire erkek arkadaşının bir demet çiçek ve yüzükle birlikte yaptığı evlilik teklifine boynuna sarılarak 'evet' cevabı verdi. Çevredekilerin 'diz çökmedi' uyarılarına 'hayır diz çökmesin istemiyorum' diyen ve yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamayan genç hemşire kendi mesai arkadaşlarına da 'haberiniz var mıydı?' diyerek sitemde bulundu.

Genç polis memuru Aygör, kız arkadaşıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Tanışmamızın ardından her şey çok güzel gitti. Daha sonra evlenmeye karar verdik. Farklı bir evlenme teklifinde bulunmak istedim. Arkadaşlarımızın da fikriyle böyle bir evlenme teklifinde bulundum. İnşallah önümüzdeki yaza düğünümüz olacak" dedi.

Yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esma Akşehirlioğlu ise, "Çok fazla şaşırdım. Hayatımda hiç bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Hastane bahçesinde arkadaşları, akrabaları ve vatandaşlar da genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek güzel günlerine ortak oldu. - MANİSA