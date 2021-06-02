Genç Piyanistler İdil Biret ile Sahne Alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç Piyanistler İdil Biret ile Sahne Alacak

Genç Piyanistler İdil Biret ile Sahne Alacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Genç Piyanistlerin İdil Biret ile aynı sahnede yer alma imkanı bulacağı Muğla Büyükşehir Belediyesi "3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali Genç Piyanistler Seçmeleri" için başvurular 18 Haziran 2021 Cuma günü sona eriyor.

Genç Piyanistlerin İdil Biret ile aynı sahnede yer alma imkanı bulacağı Muğla Büyükşehir Belediyesi "3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali Genç Piyanistler Seçmeleri" için başvurular 18 Haziran 2021 Cuma günü sona eriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yurtiçi ve yurt dışında yaşayan 15-25 yaş arası piyanist gençlere, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in adını taşıyan festivalde orkestra eşliğinde sahne alma imkanı sağlıyor. Festival dahilinde seçilecek olan iki genç piyanist, 2-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçekleşecek olan 3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkstrası eşliğinde konserler verecek ve İdil Biret ile aynı sahnede festival programında yer alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin genç piyanist seçmelerine katılacak olan adayların 1 Ocak 1996 ve 31 Aralık 2006 arası doğumlu olmaları ve Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları gerekiyor. (Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecek) Değerlendirmelerine tek aşamalı bir seçim sonucunda yapılacağı seçmelerde, jüri tarafından başarılı bulunan 2 piyanist Ağustos ayında yapılacak olan festivale katılmaya hak kazanacak. Genç Piyanist Seçmelerine katılacak olan adaylar başvurularını www. mugla. bel. tr adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak yapabiliyor.

Genç piyanistler seçmelerine başvuran adaylar arasından değerlendirmeyi yapacak seçici jüride İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar, Genç Piyanistler Seçmelerinin detaylı şartnamesine https://www. mugla. bel. tr/duyuru/3-idil-biret-muzik-festivali-genc-piyanistler-secmeleri linkinden ulaşabilirler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Murat Boz Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç Piyanistler İdil Biret ile Sahne Alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:33:49. #1.14#

title