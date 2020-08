Genç oyuncunun annesini görenler şaşkınlık yaşadı 'Kuruluş Osman' dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, önceki akşam annesi Nuray Karalar ile akşam yemeğine çıktı. 21 yaşındaki Karalar'ın annesini görenler, "İkiz gibiler. Anne-kız gibi durmuyorlar" yorumlarında bulundu

Bir mekan girişinde görüntülenen ikili, ricaları kırmayarak birlikte poz verdi. Bir hayli keyifli olan güzel oyuncu, "Bugün annemle baş başa yemeğe çıktık. Keyfimiz yerinde" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar'ın genç görünümü sosyal medyada gündem oldu.& ; Sosyal medya kullanıcıları, "Anne-kızdan ziyade abla-kardeş gibi duruyorlar" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.





