Genç oyuncu hayatını kaybetti

Genç oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice, 30 yaşında hayatını kaybetti! İşte genç oyuncunun ölüm nedeni...

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice, beyin damarında çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını yasa boğdu.

Yapılan açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

Kaynak: Snob Magazin